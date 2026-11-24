Иран ведёт переговоры с Азербайджаном по вопросам транзита газа.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Борд в интервью агентству Tasnim.
«Мы продвигаем переговоры по освоению нефтяных месторождений в Каспийском море, а в сфере транзита газа также взаимодействуем и сотрудничаем с такими странами, как Азербайджан», — сообщил он.
Борд отметил, что министерство нефти Ирана сосредоточено на увеличении добычи и стабилизации экспорта.
По его словам, Тегеран также работает над восстановлением повреждённых мощностей газового месторождения Южный Парс. Иранская сторона намерена как можно скорее вернуть оставшуюся часть мощностей в эксплуатацию.
Борд подчеркнул, что для полного восстановления добычи необходимы стабильная работа производственных объектов и рациональное потребление газа населением.