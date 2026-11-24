Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру в связи с гибелью пяти военнослужащих при крушении вертолета ВВС Турции в Эскишехире, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Меня глубоко опечалила новость о гибели пяти военнослужащих в результате крушения военного вертолета типа AS-532 в городе Эскишехир. Молю Аллаха упокоить души погибших военнослужащих, разделяю боль их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям. Да упокоит всевышний их души», – говорится в послании.