Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота, ранее использовавшихся для транспортировки нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, эта мера направлена на снижение высоких ставок морских перевозок нефти и нефтепродуктов, что может способствовать стабилизации цен на энергоносители.

По данным агентства, Вашингтон обсуждает возможность разрешить подсанкционным танкерам перевозить нефть и нефтепродукты, которые сами по себе не подпадают под американские ограничения.

Для использования таких судов компаниям потребуется получить соответствующее разрешение Министерства финансов США.

При этом возможное смягчение санкций не предполагает автоматического разрешения на транспортировку российской нефти, находящейся под ограничениями.

В Министерстве энергетики США подчеркнули, что рассматриваемые меры не должны способствовать расширению возможностей России по экспорту собственной нефти.

Обсуждение инициативы происходит на фоне высоких расходов на морскую транспортировку энергоносителей. Вашингтон рассчитывает, что возвращение части танкеров на рынок перевозок позволит увеличить доступные транспортные мощности и снизить фрахтовые ставки.