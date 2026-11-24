Экономика Кяльбаджарского района после освобождения выросла более чем в 30 раз, а объем промышленного производства достиг 150 млн манатов.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, выступая на пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что Кяльбаджар, обладающий значительным экономическим потенциалом, уже перешел к этапу восстановления и развития. По его словам, район имеет возможности для развития не только сельского хозяйства и туризма, но и промышленности благодаря богатым природным ресурсам.

Байрамов напомнил, что Кяльбаджар был возвращен Азербайджану в результате политико-дипломатических процессов после военной победы в Отечественной войне.

Он также указал на последствия 27-летней оккупации, в течение которой инфраструктура района была разрушена, а природные ресурсы незаконно эксплуатировались. Согласно предварительным оценкам, ущерб, нанесенный Кяльбаджару в результате оккупации, составляет не менее $10 млрд.

По словам депутата, за последние пять лет в районе наблюдается существенный рост экономической активности. Если в 2020 году объем производства по основным секторам экономики составлял 49 млн манатов, то сейчас этот показатель достиг 1,5 млрд манатов.

Байрамов также привел данные по промышленности. В 2020 году предприятия района произвели промышленную продукцию на 224 тыс. манатов, тогда как в настоящее время ее объем составляет 150 млн манатов.

Кроме того, за последние пять лет объем строительного сектора в Кяльбаджаре увеличился в 165 раз, что депутат связал с продолжающимися восстановительными и реконструкционными работами.