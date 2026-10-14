Успешно завершился начальный этап учений по самооценке 1-го уровня миротворческого батальона азербайджанской армии и роты Военной полиции, заявленных в программу Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО.

В ходе учений был проведён смотр состоящих на вооружении подразделений техники, средств обеспечения и оборудования, проверен уровень их соответствия стандартам и требованиям НАТО, сообщает минобороны Азербайджана.

Отметим, что оценивание проводится оценщиками КОВ из различных штабов Альянса и стран-партнёров при участии Командования Сухопутных войск НАТО.