Беспилотный наземный аппарат Barkan-2 успешно выполнил поставленные задачи в ходе военных учений «Сила единства – 2026», прошедших при участии Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Машина с расширенными автономными возможностями предназначена для применения различных видов вооружения, транспортировки оборудования и раненых, уничтожения взрывоопасных устройств, а также ведения наблюдения, разведки и оценки ущерба.

Barkan-2 также способен взаимодействовать с другими автономными машинами в рамках совместных операций.