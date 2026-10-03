Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну.

В письме говорится:

Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Корея.

Отношения между Азербайджаном и Кореей основаны на дружбе, взаимном уважении и эффективном сотрудничестве. Мы придаем большое значение постоянному расширению отношений с Кореей.

Убежден, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления азербайджано-корейских традиционно дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, дружественной Республике Корея – постоянного мира, благополучия и процветания.