Повышение минимальной заработной платы в Азербайджане в следующем году может привести к росту зарплат работников бюджетной сферы, чьи выплаты рассчитываются по Единой тарифной сетке (ЕТС). Об этом депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов написал в Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан» заявил, что в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия.

По словам Байрамова, повышение минимальной зарплаты коснется не только работников с наиболее низкими доходами. Он отметил, что увеличение должно отразиться на всех 19 разрядах Единой тарифной сетки.

Сейчас тарифные оклады по ЕТС, по приведенным депутатом данным, составляют от 400 до 1150 манатов. Поэтому после повышения минимальной заработной платы соответствующие изменения должны быть внесены и в размеры окладов по тарифной сетке.

Байрамов отметил, что повышение может затронуть работников бюджетных сфер, не имеющих статуса государственного служащего. Речь идет, в частности, о сферах социальной защиты, науки, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства.

Отдельно депутат коснулся зарплат учителей и врачей. По его словам, учреждения, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения и регулируемые ЕТС, также подпадут под повышение. При этом для учреждений Министерства науки и образования и TƏBİB действуют отдельные системы оплаты труда, основанные на качественных критериях. Байрамов не исключил повышения зарплат отдельных работников и в этих сферах.

При этом точный размер повышения пока не определен. По словам депутата, после увеличения минимальной заработной платы новые размеры оплаты труда по Единой тарифной сетке должен утвердить Кабинет министров.

С 2026 года законодательство предусматривает пересмотр минимальной заработной платы не реже одного раза в год.