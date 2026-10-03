Дальнейшая блокировка Францией программы партнерства НАТО с Азербайджаном «не была бы политически правильным шагом» и не отвечает интересам альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на западного дипломата.

Другой представитель НАТО выразил недовольство тем, что двусторонние разногласия фактически переносятся на работу альянса. По его словам, НАТО не следует использовать как инструмент для решения подобных споров.

Речь идет об Индивидуально адаптированных программах партнерства (ITPP) — основном механизме НАТО для политического диалога и практического военного сотрудничества со странами, не входящими в альянс. Программы рассчитаны на четыре года и предусматривают совместные учения, подготовку военнослужащих и другие формы взаимодействия.

По данным Politico, Азербайджан и Армения заинтересованы в расширении сотрудничества с НАТО, однако новые программы обеих стран остаются без утверждения более года, хотя переговоры практически завершены.

Франция выступает против утверждения программы сотрудничества НАТО с Азербайджаном, ранее связывая свою позицию с делом французского гражданина, находившегося под стражей в Азербайджане. После его помилования президентом Ильхамом Алиевым давление на Париж с требованием снять возражения усилилось.

В ответ Турция заблокировала продление аналогичной программы НАТО с Арменией, поддержав своего союзника — Азербайджан. Дипломат отметил, что продолжение блокировки в отношении Еревана также нежелательно.

Из-за разногласий НАТО пришлось временно продлить действующие программы партнерства обеих стран. В альянсе дают понять, что двусторонние споры не должны препятствовать развитию сотрудничества НАТО с Баку и Ереваном.