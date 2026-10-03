Второй пилот, которого обвиняют в нападении на командира рейса FlyDubai, следовавшего в Израиль, использовал против него аварийный топорик и «пытался совершить террористическую атаку», заявил в субботу генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Euronews. Аварийный топорик — это инструмент в кабине пилотов, который используется в экстренных ситуациях.

Генеральный прокурор Хамад Саиф аш-Шамси сообщил, что второй пилот рейса FlyDubai FZ1073 пытался взять управление самолетом на себя и что расследование продолжается, «чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, его мотивы и возможные связи, а также завершить технические экспертизы и анализ вещественных и цифровых доказательств», передает государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

По данным источников Associated Press, второй пилот, который едва не погубил следовавший в Тель-Авив самолет с 182 людьми на борту, является гражданином Омана по имени Хамам аль-Хаммами. Те же источники, а также газета Wall Street Journal, сообщают, что власти Омана ранее запретили ему летать из-за опасений, что он придерживается радикальных идеологических взглядов.

По словам источника AP, после этого второго пилота приняла на работу базирующаяся в ОАЭ авиакомпания FlyDubai. Неясно, насколько тщательно он был проверен при трудоустройстве.