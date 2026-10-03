Национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет 5 БПЛА, пишет Newsmaker со ссылкой на данные Мин обороны страны и генерального инспектората полиции.

Дроны были замечены вблизи населенных пунктов Анений Ной, Штефан-Воде, Хинчешти, Тудора и Каушаны.

На окраине Каушан правоохранители обнаружили обломки беспилотника, из которых шел дым, также обломки нашли вблизи Дубровки Хинчештского района, между селами Делакеу и Пухечени. А в Крокмазе дрон упал в винограднике – там загорелась сухая растительность, а в доме неподалеку выбило стекла.

На место происшествия выехали экипажи полиции и Национальной армии для расследования инцидента.