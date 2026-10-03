Руководитель подразделения по безопасности американской компании OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку. Об этом сообщил портал Business Insider.

Портал пишет, что этот уход стал «очередным свидетельством нестабильности в подразделении».

Уход специалиста по безопасности, произошедший на прошлой неделе, совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Робинсон в начале месяца сомневался, успевает ли компания OpenAI подстроиться под новые высокоэффективные модели искусственного интеллекта (ИИ).

Летом Hugging Face стал объектом ИИ-атаки. 16 июля стартап сообщил о несанкционированном проникновении в свои системы. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли сбежать из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.