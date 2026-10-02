Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан проводит свою политику с достоинством и на собственном примере показывает, что можно самостоятельно нанести поражение врагу, продиктовать ему свои условия и принудить к подписанию акта о капитуляции, а затем остановиться в нужный момент и добиться мира.

«Потому что нам не нужна вечная война, это был не наш выбор. Во Второй Карабахской войне мы остановились в нужный момент, и в сентябре 2023 года также остановились в нужный момент. Хотя были различные варианты. Однако именно дальновидность, стратегическое мышление и учет ключевых интересов нашего народа диктуют подобную политику», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что в политике нет места эмоциям.