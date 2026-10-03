На дороге Губа — Хыналыг в Азербайджане сошедший оползень оборвал автомобильное сообщение с восемью горными селами Губинского района.

Обвал произошел сегодня на участке дороги, который ранее был расчищен и где движение уже было восстановлено, передает APA.

Продолжающиеся в регионе осадки и увлажнение грунта в условиях горного рельефа активизировали оползневые процессы. На место направлены техника и сотрудники соответствующих служб. В настоящее время ведутся работы по расчистке дороги и восстановлению движения.

Отметим, что 30 сентября на участке дороги Губа — Хыналыг, известном как «Назлы булаг», также произошел оползень. Тогда на проезжую часть сошли песок и грязь.