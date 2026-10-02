В Шуше состоялась 13-я трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и вице-премьера, министра обороны Грузии Ираклия Чиковани.

Выступая на открытии встречи, Закир Гасанов напомнил, что предыдущая трехсторонняя встреча прошла в Турции, а годом ранее — в Грузии. По его словам, особую роль в сохранении высокого уровня отношений между тремя странами играют дружеские отношения их лидеров.

Гасанов отметил, что благодаря совместным усилиям Азербайджана, Турции и Грузии трехсторонний формат превратился в успешный механизм регионального сотрудничества, который может служить примером для других стран и вносит вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности.

В ходе встречи министры обороны Азербайджана и Грузии вновь выразили турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате авиакатастрофы, подчеркнув, что разделяют скорбь турецкого народа.

Стороны отметили, что народы трех стран на протяжении веков жили в условиях добрососедства и дружбы, а сегодня отношения между государствами продолжают развиваться по восходящей линии. Было подчеркнуто значение сотрудничества, основанного на взаимном доверии, в том числе для благосостояния народов трех стран.

Участники встречи обсудили современные вызовы и факторы, способные представлять угрозу безопасности региона. Министры подчеркнули необходимость объединения усилий для противодействия таким угрозам.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию военного сотрудничества. Стороны подчеркнули важность расширения масштабов трехсторонних военных учений и тренировок.

В частности, отмечена роль учений Eternity и «Кавказский орел», а также других совместных мероприятий с участием военнослужащих трех стран. По мнению министров, такие учения способствуют развитию сотрудничества, обмену опытом и укреплению оборонного потенциала вооруженных сил.

Кроме того, стороны подробно обсудили взаимодействие в военной и военно-технической сферах, военном образовании и военной медицине, а также обменялись предложениями по дальнейшему расширению трехсторонних связей.

Участники встречи выразили уверенность, что углубление оборонного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии будет способствовать не только развитию отношений между тремя государствами, но и укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе.

По итогам 13-й трехсторонней встречи был подписан итоговый протокол, после чего министры провели пресс-конференцию.

Закир Гасанов назвал переговоры плодотворными и выразил удовлетворение динамикой развития сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны намерены продолжать расширение и углубление трехстороннего взаимодействия.