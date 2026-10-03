4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливневые дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы и град, в горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем — 15-20° тепла, в горах ночью 0-5, днем — 6-10° тепла.