Польша впервые поставила южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50GF на боевое дежурство в рамках системы охраны воздушного пространства страны. Дежурство началось 1 октября.

Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, FA-50GF стали дополнительным усилением восточной границы страны.

В настоящее время польские ВВС располагают 12 самолетами FA-50GF. Они базируются на 23-й базе тактической авиации в Миньске-Мазовецком. Как отмечает Polska Zbrojna, эти машины будут использоваться прежде всего для противодействия потенциальным воздушным угрозам, в том числе реактивным боевым беспилотникам.

По словам польского министра обороны, самолеты изначально были приобретены без вооружения, однако Варшаве удалось получить необходимое вооружение, после чего FA-50GF были включены в систему обороны страны.

FA-50 производит южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI). Самолет создан на базе учебно-тренировочного T-50 и способен выполнять как учебные, так и боевые задачи. Максимальная скорость машины составляет около 1,5 Маха. Самолет оснащен 20-мм пушкой и может применять, в частности, ракеты AIM-9 Sidewinder и AGM-65 Maverick.

Польша заключила с KAI соглашение о закупке в общей сложности 48 самолетов семейства FA-50. Первые 12 машин были поставлены в 2023 году. Еще 36 самолетов должны поступить в версии FA-50PL с расширенными боевыми возможностями, включая модернизированные вооружение, радар и авионику.