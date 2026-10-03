Специалисты ликвидировали в Бурятии более 330 медведей, вышедших к населенным пунктам и представлявших угрозу людям, сообщает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.

«Отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу людям. Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии остается непростой. В день в Бурприроднадзор поступает порядка 15-20 сообщений о выходах», — сообщили в ведомстве.

По каждому обращению госохотинспекторами совместно с охотниками осуществляется выезд и обследование территории. Всего в мероприятиях задействовано 24 бригады, включающие 81 охотника.