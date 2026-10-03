Сотрудники Управления министерства разведки Ирана в провинции Керман ликвидировали четыре организованные диверсионные сети, связанные с США и Израилем. В городе Сирджан задержан 31 участник этих группировок, сообщает ИРНА со ссылкой на ведомство.

По данным иранской разведки, задержанные занимались вербовкой молодежи для организации массовых беспорядков, изготовлением партий «коктейлей Молотова» и созданием специальных средств для вывода из строя городских камер видеонаблюдения.

В заявлении Минразведки ИРИ также указывается, что члены данных сетей ранее принимали участие в насильственных акциях и погромах в январе 2026 года, включая поджоги административных зданий, банков, уничтожение государственного и частного имущества, а также нападения на полицейские участки с целью захвата огнестрельного оружия.