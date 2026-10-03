Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.
Об этом говорится в публикации на странице министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи в социальных сетях.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня утром, обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, а также вопросы, касающиеся отношений между странами.
Джейхун Байрамов выразил иранскому коллеге соболезнования в связи со смертью его сестры.