Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом говорится в публикации на странице министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи в социальных сетях.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня утром, обсуждалось текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, а также вопросы, касающиеся отношений между странами.

Джейхун Байрамов выразил иранскому коллеге соболезнования в связи со смертью его сестры.