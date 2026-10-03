Советский и российский психотерапевт, телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет, сообщают СМИ.

Не сообщается о причине его смерти.

Кашпировский получил известность в конце 1980-х благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире Центрального телевидения он проводил массовые сеансы психотерапии и гипноза, заявляя о возможности воздействовать на состояние зрителей через экран.

Он окончил Винницкий медицинский институт, работал психотерапевтом в психиатрической больнице, а позднее был врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. В 1993 году Кашпировский также избирался депутатом Государственной думы первого созыва.