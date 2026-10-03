Скорость обращения национальной валюты Азербайджана на 1 сентября 2026 года составила 2,96 пункта.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, за месяц показатель снизился на 0,04 пункта, с начала года — на 0,24 пункта, а по сравнению с 1 сентября 2025 года — на 0,42 пункта.

Скорость обращения денег показывает, сколько раз в среднем денежная единица используется для совершения сделок за определенный период.

Согласно статистике Центрального банка, за последние 21 год наиболее низкий показатель был зафиксирован в январе 2015 года — 2,68 пункта, накануне первой за последние годы девальвации маната.

Максимальная скорость обращения маната за этот период была зарегистрирована в 2005 году — 15,72 пункта.

Текущий показатель 2,96 пункта остается близким к историческому минимуму последних двух десятилетий.