Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели операцию против незаконного оборота наркотиков. В результате в Баку и Гяндже были задержаны восемь человек, включая гражданина Ирана.

Как сообщили в МВД, задержаны Э. Мамедов, Р. Гурбанов, Н. Зейналова, И. Мамедов, К. Рустамов, У. Алиев, С. Сулейманов, а также гражданин Ирана С. Эсмаилнасеб.

В ходе операций у них обнаружили в общей сложности 68 килограммов наркотических средств и 1600 таблеток, содержащих наркотические вещества.

По данным следствия, задержанные, как утверждает МВД, организовывали незаконный оборот наркотиков, которые контрабандным путем доставлялись в Азербайджан по поручениям наркоторговцев, находящихся за рубежом. Таким образом, речь идет о группе, деятельность которой, по версии правоохранительных органов, координировалась за пределами страны.

По фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.