Вопрос о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» является одной из тем переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, передает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным, за проведение этой сделки выступает американский финансист Тодд Боули.

Отмечается, что Вашингтон готов заключить такую сделку с Москвой.

Газета также утверждает, что одними из самых крупных инвесторов могут стать фонды из Катара и Абу-Даби. Помимо этого, NYT отметила, что ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает администрацию президента США Дональда Трампа к заключению этой сделки.

В октябре 2025 года Великобритания и США включили «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией «Тенгизшевройл», а британские — дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.