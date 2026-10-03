В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве, обещавший жертвам содействовать в поступлении в зарубежные ВУЗы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Факты мошенничества были зарегистрированы на территории Насиминского района столицы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали М. Алекберзаде, подозреваемого в совершении преступлений.

По данным следствия, он обещал гражданам помочь с поступлением их детей в зарубежные учебные заведения, переводом в другие образовательные учреждения, а также решением различных вопросов, связанных с обучением.

Как установило следствие, один из граждан передал ему 9 тысяч манатов, другой — 3 тысячи манатов. Получив деньги, подозреваемый своих обещаний не выполнил.

По фактам продолжается расследование.