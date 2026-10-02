Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что независимость его страны является угрозой для Владимира Путина.

«Порой хочется, чтобы не было границы с Россией. Это небезопасно. Мы сейчас видим, что его цели не изменились», — сказал он, выступая в Хельсинкском форуме безопасности.

Зеленский отметил, что Украина сталкивается с ударами по дата-центрам, системам мобильной связи, логистической и железнодорожной инфраструктуре. Отдельно он упомянул о гибридных угрозах и попытках блокирования морских путей.

«Все это вызовы. И хотя такого опыта я никому не желаю, но он у Украины из-за войны есть» , — заметил президент.

Вчера Владимир Путин на полях пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Украина не может существовать самостоятельно, а управляется извне.