Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за ходом военных учений, сообщает Кремль.

На полигоне проходят стратегические командно-штабные учения «Центр-2026», сопряженные с командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026», которые проводятся в рамках ОДКБ.

Как отметил Путин, учения проходят в соответствии с планом подготовки российской армии. По его словам, в «Центр 2026» задействовано более 47 тыс. военных, выполняющих задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.