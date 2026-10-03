В Азербайджане в настоящее время нет роста оптовых цен на мясо птицы, несмотря на увеличение спроса со стороны населения. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц (APEPEA) Мурват Гасанли.

По его словам, на рынке достаточно куриного мяса, включая филе, крылышки и бедра, а оптовые цены остаются на уровне прошлого года.

«Оптовая цена куриного мяса такая же, какой была в прошлом году. Никакого повышения нет», — сказал Гасанли.

Он отметил, что ранее на рынке действительно возникали временные проблемы с обеспечением отдельных видов продукции. По словам главы ассоциации, это было связано с ростом цен на красное мясо, увеличением числа туристов и повышением потребительского спроса.

Сколько мяса птицы производят

Гасанли сообщил, что ежедневный объем забоя птицы в стране составляет около 400–450 тысяч кур.

По его словам, внутренний месячный спрос обеспечивается, а объем производства мяса птицы составляет примерно 14–15 тысяч тонн в месяц.

При этом Азербайджан также импортирует мясо птицы. Как отметил глава APEPEA, объем импорта не увеличился, однако поставки из-за рубежа продолжаются в достаточном объеме.

Среди стран-поставщиков он назвал Россию, а также другие страны, которые ранее поставляли продукцию на азербайджанский рынок, включая Беларусь и Украину.

Возможен ли рост цен

Отвечая на вопрос о возможном подорожании мяса птицы в ближайшие месяцы, в том числе перед Новым годом, Гасанли связал такую вероятность прежде всего с ценами на корма.

«Если цена на корм вырастет, повышение цен можно ожидать. Если цена на корм не вырастет, оснований ожидать повышения нет», — сказал он.

По словам представителя отрасли, на данный момент производство позволяет покрывать внутренний спрос, а оптовые цены на куриное мясо остаются стабильными.