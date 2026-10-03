Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал поздравление президенту Ирака Низару Амиди и поздравил его с национальным праздником Республики Ирак.

» Убежден, что в интересах наших дружественных народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления азербайджано-иракских межгосударственных связей и расширения нашего сотрудничества.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного мира, благополучия и процветания», — говорится в письме.