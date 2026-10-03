Азербайджан вновь поднял перед европейскими партнерами вопрос условий, которые Баку считает необходимыми для обеспечения устойчивого и необратимого мира с Арменией.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Швейцарию провел в Берне ряд встреч с представителями швейцарских властей и Женевского центра политики безопасности.

Одной из центральных тем переговоров стал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Амирбеков проинформировал швейцарскую сторону о текущем этапе переговоров и достигнутых практических результатах.

Как отмечается в сообщении, Баку считает необходимым устранить существующее правовое несоответствие между положениями будущего мирного соглашения и действующей Конституцией Армении. В Азербайджане связывают этот вопрос с обеспечением мирного процесса.

При этом на встречах подчеркивалась роль экономических и торговых связей, укрепления взаимного доверия и контактов между институтами гражданского общества в продвижении мирной повестки.

Отдельное внимание было уделено транспортной составляющей региональной политики. Стороны обсудили развитие Среднего коридора, а также реализацию Зангезурского коридора, который, согласно позиции Баку, должен восстановить транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. В этот контекст был включен и проект TRIPP.

Еще одним направлением переговоров стала безопасность. Стороны обсудили кибербезопасность, гибридные угрозы и возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Кроме того, Баку представил швейцарской стороне информацию о последствиях минной угрозы в Азербайджане. В ходе встреч обсуждалась возможность участия Швейцарии в гуманитарном разминировании, в том числе через Женевский международный центр гуманитарного разминирования.

Таким образом, визит Амирбекова в Швейцарию вышел за рамки двусторонней повестки: в центре переговоров оказались одновременно армяно-азербайджанская нормализация, региональные транспортные проекты и вопросы безопасности Южного Кавказа.