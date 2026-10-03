По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе, ведущей к кенийскому портовому городу Момбаса, сообщила полиция. Большинство погибших были паломниками, направлявшимися к месту молитвы, передаёт Associated Press.

Авария произошла после полуночи в районе Салама. По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другой грузовик, но не справился с маневром, выехал в сторону и спровоцировал столкновение с несколькими автомобилями. Среди них оказался фургон с паломниками.

В результате аварии погибли водитель фургона и как минимум 12 его пассажиров. Все они умерли на месте.

По словам архиепископа Момбасской католической архиепархии Мартина Кивувы, паломники направлялись к месту молитвы в округе Накуру к западу от столицы Кении Найроби. Пока неизвестно, сколько именно человек находилось в фургоне и были ли среди пассажиров выжившие.

Дорожные аварии остаются серьезной проблемой для Кении и других стран Африки. Среди распространенных причин таких ДТП называют превышение скорости, плохое состояние дорог и недостаточное техническое обслуживание автомобилей.