Число погибших в секторе Газа с начала израильской военной операции достигло 74 229 человек, еще 175 188 человек получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.

За последние 24 часа, по данным ведомства, погибли семь человек, в том числе двое ранее получивших ранения. Еще один погибший был найден под завалами. За тот же период были ранены 20 человек.

Согласно данным Минздрава Газы, после объявления о прекращении огня в октябре 2024 года погибли 1 445 палестинцев, 5 052 получили ранения. Еще 835 тел были извлечены из-под завалов.

В четверг в Газе прошла массовая похоронная церемония после того, как спасатели обнаружили под обломками жилого здания тела 105 человек. По данным Al Jazeera, здание было разрушено израильскими авиаударами почти три года назад.

Данные о погибших и пострадавших предоставлены Министерством здравоохранения Газы. Al Jazeera отмечает их как данные палестинского ведомства.