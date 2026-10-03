Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) устраняет скопления дождевой воды в наиболее уязвимых районах на фоне интенсивных осадков.

Как сообщили в ADSEA, подразделения по водоснабжению крупных городов работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется очистке сетей отвода сточных и дождевых вод, особенно в осенне-зимний период.

На основании прогнозов погоды службы заранее направляются в наиболее проблемные точки, где организуется непрерывное дежурство. Это позволяет оперативно реагировать на скопление воды и предотвращать подтопления прилегающих территорий.

Работы ведутся под мостами, на улицах и проспектах, а также внутри жилых поселков. Специалисты прочищают сети, откачивают скопившуюся воду и направляют ее в существующие линии водоотведения.

Также привлечена спецтехника для отвода дождевой воды в коллекторы.