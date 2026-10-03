Китай может быть задействован в строительстве атомной электростанции в Азербайджане. Как сообщили Minval Politika в Министерстве энергетики Азербайдана, страна рассматривает возможность установки малых модульных реакторов (ММР) в качестве источника чистой энергии.

«Азербайджан проводит определённые обсуждения по вопросу применения в будущем малых модульных реакторов (ММР) в качестве чистого источника энергии. Эти обсуждения продолжаются с рядом компаний, в том числе с китайскими», — говорится в комментарии ведомства для Minval Politika.

Отметим, что еще в советское время азербайджанские ученые рассматривали прибрежье Каспийского моря для установки блоков атомных реакторов. Сегодня эти планы никуда не исчезли. В 2024 году на площадке СОР29 между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Министерством энергетики Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании. Тем самым Азербайджан вознамерился в будущем перейти к чистой зеленой энергии. Меморандум с МАГАТЭ в рамках инициативы Atoms4NetZero, предполагает изучение потенциала ядерной энергии, в том числе малых модульных реакторов.

В беседе Minval с советником по новейшим технологиям Национальной Академии наук Азербайджана Адилем Гарибовым, академик отметил, что при обсуждении возможного строительства атомной электростанции в Азербайджане необходимо уделять особое внимание безопасности, а также оценивать технологические возможности потенциальных партнеров.

«К этому вопросу нужно подходить очень осторожно, потому что АЭС — это не теплоэлектростанция, не гидроэлектростанция и не солнечная электростанция, которую можно просто отключить, если возникнут проблемы», — подчеркнул он.

Комментируя участие китайских компаний в строительстве ММР, Гарибов отметил, что Китай обладает возможностями для строительства реакторных установок и зданий, а также разработки систем управления и электронного оборудования. Вместе с тем, по его мнению, необходимо тщательно оценить надежность предлагаемых технологий и возможности сотрудничества с другими странами. Нельзя исходить только из того, что строительство в Китае обойдется дешевле. Тут речь идет не только об экономической стороне вопроса. Необходимо анализировать все варианты, в том числе учитывать безопасность.

Гарибов предположил, что одним из возможных вариантов могло бы стать участие российских специалистов в проекте совместно с китайской стороной.

По словам эксперта, важным вопросом остается и обеспечение ядерным топливом. Он считает, что необходимо заранее определить, откуда оно будет поставляться и как будет организован его регулярный импорт.

Гарибов также отметил, что во времена СССР строительство АЭС рассматривалось в районе поселка Наваи Гаджикабульского района. И даже позже обсуждался вопрос о строительстве четырёхблочной атомной электростанции в посёлке, мощностью по 1000 мегаватт каждый блок. По протоколам МАГАТЭ, прежде чем в Азербайджане появятся атомные реакторы, страна должна исполнить 19 обозначенных пунктов. Для этого потребуется как минимум 10 лет. Если страна начнет действовать уже сегодня, то этот вопрос может быть реализован в ближайшее десятилетие. За это время сформируется устойчивая система снабжения ядерным топливом, не зависящим от политических взглядов того или иного государства.

А между тем партнер Азербайджана – Казахстан уже решил построить у себя вторую и третью атомные электростанции (АЭС). Первую АЭС в Казахстане построит «Росатом». Строительство может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

Вторую и третью АЭС построит китайская China National Nuclear Corporation (CNNC). Надо сказать, что CNNC — особо крупное ключевое государственное предприятие КНР, находящееся под непосредственным управлением центральных властей.

Ранее Казахстан, Узбекистан и Азербайджан ратифицировали Соглашение о стратегическом партнёрстве в области производства и передачи «зелёной» энергии. Его суть заключается в создании «энергетического коридора», который позволит экспортировать экологически чистую электроэнергию, водород и «зелёный» аммиак из Центральной Азии в Европу через Каспийское море.

Соответствующее соглашение было подписано ещё в 2024 году главами трёх государств. Власти называют проект одним из самых амбициозных энергетических проектов. Один из его ключевых моментов включает прокладку высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря. Это обеспечит прямой выход на электроэнергетический рынок Евросоюза через аналогичный проект в Чёрном море.

Международная консалтинговая компания CESI (Италия) сейчас разрабатывает технико-экономическое обоснование. Стоимость разработки оценивается в один миллион евро. Эти деньги выделяют в качестве грантов Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Они уже подтвердили готовность выделить на поддержку проекта до двух миллионов долларов. В июле прошлого года было создано совместное (с участием трёх стран) предприятие Green Corridor Alliance, которое координирует работу экспертных групп.