Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетили 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2026.

Как сообщает минобороны, сначала гостям была предоставлена подробная информация о выставке, организованной в Бакинском Экспо-центре.

Было отмечено, что наряду с выставкой ADEX 2026 здесь также проходит 15-я Международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ Securex Caspian.

Министры обороны ознакомились с представленной на выставке авиационной техникой и беспилотными системами, аэрокосмическими технологиями, системами кибербезопасности и охраны, а также другими специальными военными технологиями.