Два гражданина Пакистана погибли, ещё один получил ранения в результате стрельбы со стороны Пограничных сил безопасности Индии (BSF) в районе границы в Касуре. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на источники в пакистанских службах безопасности.

По их данным, трое жителей деревни Ладхар отошли на несколько шагов от пограничного столба, после чего индийские пограничники открыли огонь без предупреждения.

Пакистанские источники утверждают, что мужчины были безоружны и не пытались пересечь пограничное ограждение.

В то же время индийские СМИ назвали погибших предполагаемыми нарушителями границы. Пакистанская сторона отвергает эту версию.