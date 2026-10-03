В Азербайджане в 2027–2029 годах планируется разработать транспортный план и подготовить проектную документацию для строительства трамвайной линии, которая соединит Sea Breeze с Пиршаги. Проект предусмотрен в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

Ответственным за реализацию мероприятия назначено Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана. К работе также планируется привлечь ряд государственных структур и организаций, включая МВД, Министерство экономики, Министерство обороны, Министерство экологии и природных ресурсов, Исполнительную власть Баку, Агентство автомобильных дорог Азербайджана, AZCON, Бакинский метрополитен и Азербайджанские железные дороги.

На первом этапе предусмотрена подготовка транспортного плана и проектной документации для трамвайной линии. Затем план должен быть утвержден, после чего начнутся его реализация, строительство трамвайной линии и ввод объекта в эксплуатацию.

Конкретные сроки начала строительных работ, стоимость проекта и протяженность будущей линии в представленном документе не указаны.