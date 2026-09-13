Россия за последнюю неделю выпустила по Украине около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только за эту неделю Россия запустила по Украине около 2100 дронов. Значительная часть из них – именно реактивные «шахиды», с помощью которых россияне пытаются разрушить экономику и уничтожить жизни людей. Также враг применил почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов», – заявил Зеленский.

Зеленский указал, что ночью и утром в воскресенье, 13 сентября, удары были нанесены по объектам энергетики и железной дороги, предприятиям и жилым домам. Кроме того, ракетной и беспилотной атаке подверглась Одесса.

Глава государства отметил, что во многих западных областях продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. В частности, необходимые службы работают у украинско-польской границы на Волыни, где российская армия сожгла локомотив поезда и повредила заправку ударом дрона.