Иранские власти готовятся к возможной новой американской военной операции, которая, по оценке источника Bloomberg, может оказаться масштабнее предыдущих ударов. При этом Тегеран, несмотря на серьезное экономическое давление, сохраняет возможности для ответных действий, сообщил агентству представитель иранских властей.

По словам собеседника Bloomberg, дипломатические усилия по урегулированию конфликта пока не привели к соглашению. При этом Тегеран продолжает рассматривать дипломатический канал как один из вариантов выхода из кризиса.

Экономическая ситуация в Иране остается сложной. По данным Bloomberg, инфляция приблизилась к 90%, а национальная валюта за последние два месяца потеряла около четверти стоимости по отношению к доллару. Одновременно сохраняются проблемы с экспортом нефти.

Дополнительным фактором давления становится ситуация вокруг Ормузского пролива. На фоне конфликта Вашингтон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Пентагон готовит переброску в регион третьей авианосной ударной группы и дополнительных сил.

Ситуация уже отражается на мировом энергетическом рынке. На фоне сообщений об усилении американского военного присутствия цены на нефть в начале октября заметно выросли. Тут фьючерсы на марку Brent в ходе торгов поднимались более чем на 4%.

Параллельно продолжаются попытки дипломатического урегулирования. В сентябре Иран через катарских посредников передал США предложение, предусматривающее прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива с последующим переходом к переговорам. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг это предложение, однако позднее допустил продолжение переговоров.