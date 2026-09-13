Российская сторона в ночь на 13 сентября нанесла удар по автозаправочной станции в районе международного пункта пропуска «Ягодин» на границе Украины и Польши, сообщают украинские Telegram-каналы.

В результате атаки вспыхнуло мощное пламя, огонь распространился на расположенную поблизости логистическую зону, где ожидали прохождения таможенного контроля грузовые автомобили.

Местные паблики также сообщают о возгорании грузовиков и фур на стоянках и обочинах возле пограничного перехода. На месте работают пожарные расчеты.

Международный пункт пропуска «Ягодин» расположен в Ковельском районе Волынской области, вблизи села Старовойтово. С польской стороны ему соответствует пункт пропуска Дорогуск.

Переход является одним из основных маршрутов грузового сообщения между Украиной и Польшей.

