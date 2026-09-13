Стоимость войны для Украины выросла примерно до $190 млн в сутки против около $140 млн годом ранее, сообщает Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу.

По данным агентства, рост расходов связан с инфляцией, увеличением численности войск, социальными выплатами семьям погибших и более высоким расходом боеприпасов.

За первые восемь месяцев 2026 года Украина направила на оборону около $42 млрд без учета военной помощи в натуральной форме. При этом внутренние доходы и заимствования составили около $39 млрд.

«К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов», – сказала Пидласа.

Одновременно, как отмечает агентство, усиливается ущерб украинской экономике из-за российских ударов. По словам министра экономики Александра Кравченко, только в 2026 году повреждения инфраструктуры и основных фондов оцениваются почти в $10 млрд.

Он добавил, что совокупный ущерб от атак и фактической блокировки портов достигает около 1,5% ВВП, а под угрозой оказалась экспортная выручка примерно на $40 млрд.