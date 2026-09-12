Российские военные корабли вернулись в сирийский порт Тартус, несмотря на достигнутое ранее соглашение о передаче объекта властям Сирии, пишет Le Figaro.

В начале сентября в порту были замечены эсминец «Адмирал Левченко», судно материально-технического обеспечения «Спарта» и судно снабжения «Академик Пашин». В состав флотилии также входил танкер «Генерал Скобелев».

Еще в конце августа корабли следовали на юг вдоль побережья Испании. В качестве пункта назначения указывался Египет, однако после прохождения Гибралтарского пролива суда отключили транспондеры.

Позже спутниковые снимки подтвердили, что флотилия зашла в Тартус, где корабли разгружали неизвестный груз.

После падения режима Башара Асада российское военное присутствие в Сирии существенно сократилось. Однако Москва, как отмечает Le Figaro, судя по всему, сохраняет позиции в стране.