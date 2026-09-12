Военно-морские силы Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины провели первый бой безэкипажных катеров (БЭК), в ходе которого украинский БЭК уничтожил российский беспилотный катер, сообщает пресс-центр ВМС Украины.

Цель обнаружили подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего к атаке подключился украинский безэкипажный катер Sargan 3000.

Оснащенный автоматической турелью RWS «Protector» калибра 12,7 мм, украинский БЭК уничтожил российский беспилотный катер.

По данным ВМС Украины, этот эпизод стал первым в истории боем между БЭК.

