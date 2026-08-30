Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении с США 25-летнего соглашения в нефтяной сфере, предусматривающего разработку 17 стратегических месторождений.

«Это 25-летний двусторонний проект преследует цель разрабатывать 17 стратегических нефтяных месторождений, с добычей 1,5 млн баррелей в день», – сказала Родригес в обращении на государственном телевидении. Ее слова приводят западные СМИ.

По словам временного президента, показатель в 1,5 млн баррелей в сутки является начальным. В дальнейшем планируется приступить к освоению еще восьми нефтяных залежей.

Родригес оценила потенциальные доходы Каракаса от реализации проекта в $209 млрд при расчетной цене нефти $65 за баррель. При этом, по ее утверждению, $19 с каждого проданного барреля будет непосредственно направляться в государственный бюджет страны.

Временный президент также подчеркнула, что Венесуэла сохранит суверенитет и контроль над своими природными ресурсами. При этом соглашение, по ее словам, позволит стране привлечь капитал и современные технологии, а также получить знания, необходимые для модернизации нефтяной отрасли, пострадавшей от санкций.

Договоренности между Каракасом и Вашингтоном уже вызвали критику со стороны сторонников жесткой линии в Венесуэле и оппозиции. Источники Bloomberg сообщили, что переговоры по соглашению проходили без участия представителей венесуэльской оппозиции.