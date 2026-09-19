Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы неизбежно будут меняться и уже не вернутся к прежнему формату.

«Кто бы ни был у власти, армяно-российские отношения уже не будут такими, как прежде», — заявил Пашинян Во время программы Bun TV «Третий срок».

По его словам, чтобы вернуться к прежним отношениям, Армения должна быть вовлечена в конфликт.

«Пока в Армении сохраняется мирная среда, отношения Армении и России не могут быть прежними», — отметил Пашинян.

Пашинян также затронул вопрос железнодорожных коммуникаций. По его словам, поскольку железная дорога Армении находится в российской концессии, идут процессы, которые могут привести к тому, что международные транспортные потоки будут обходить территорию Армении.

«Железная дорога войдет в Армению со стороны Нрнадзора и выйдет со стороны Агарака, а основные международные потоки пойдут не через Армению с последующим выходом в Турцию, а через Нахчыван в Турцию», — сказал он.

Премьер также выразил опасение, что на фоне напряженности между Западом и Россией Армения может оказаться за пределами регионального проекта, который сама инициировала.