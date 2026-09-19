В Украине опубликована книга украинского историка, работающего под псевдонимом Kuzari, «Исчезнувшая цивилизация — Незамеченная Катастрофа». Это первая страна, где исследование вышло в печатном формате на украинском языке.

Ранее материалы книги были представлены на веб-платформе perishedcivilization.com. В планах издательской группы — выпуск книги в Польше, Германии, странах Балтии, Молдове, Казахстане и Узбекистане, пишет Report.

Исследование посвящено истории предков азербайджанского народа и азербайджанцев на территории современной Армении, прежде всего в исторической Эриванской губернии и Зангезуре.

Как отмечается в книге, автор прослеживает историю городов и сел региона, роль азербайджанского населения в формировании их культурного облика, а также последующие демографические изменения, насилие, изгнания и депортации.

Отдельное внимание уделено сохранившимся объектам культурного наследия, которые, по мнению автора, свидетельствуют о тюркском прошлом этих территорий. Среди них — мечети, кладбища, крепости и памятники.

Одной из особенностей исследования автор называет обширную доказательную базу. В книге систематизировано 1 765 источников, включая архивные документы, труды армянских авторов, российские официальные документы дореволюционного и советского периодов, французские дипломатические материалы и другие материалы.

При этом автор подчеркивает, что сознательно не использовал азербайджанскую и турецкую историографию в качестве основной доказательной базы.

Печатное издание также дополнено мультимедийными материалами — полевыми фото- и видеоматериалами, интервью с очевидцами и хронологией событий с XIV по XX век.

Электронная версия книги, архивные документы, видеосвидетельства и другие материалы проекта доступны на сайте perishedcivilization.com.