Сильный пожар вспыхнул на топливном складе в районе международного аэропорта имени Короля Халеда на северо-востоке столицы Саудовской Аравии после атаки хуситов.

Перед рассветом в городе прозвучали предупреждения о воздушной атаке. Позже саудовская служба гражданской обороны объявила отбой тревоги.

Саудовские власти пока не назвали нападавшую сторону, однако, согласно сообщению, позже хуситы объявили об атаке на «важные объекты» в Эр-Рияде и восточной части Саудовской Аравии, а также на объекты компании Aramco.