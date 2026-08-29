Рыбная отрасль европейских стран столкнулась с многомиллионными потерями из-за аномальной жары и засухи, передает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей отрасли.

На севере Сербии из-за продолжительной засухи почти полностью пересох один из рукавов Дуная, пишет AP. Вода отошла, оставив лишь несколько небольших водоемов, а лодки оказались на покрытом трещинами дне.

По словам местного рыбака, в сохранившихся участках воды скопилось большое количество молоди. Он отметил, что из-за малой глубины и температуры воды, превышающей 30 градусов, рыба находится под угрозой.

Продолжительная засуха и аномальная жара этим летом нанесли серьезный ущерб экосистемам и рыбной отрасли сразу в нескольких европейских странах. Наиболее заметны последствия в Словении и Сербии, а также на рыбоводческих предприятиях Боснии, Чехии, Румынии и Венгрии.

Рыбная отрасль оказалась среди наиболее пострадавших – ее потери исчисляются миллионами евро. От экстремальной погоды также страдают сельское хозяйство, энергетика, речные перевозки и торговля.

После летнего кризиса представители властей и бизнеса европейских стран начали обсуждать меры, которые помогут уменьшить последствия аналогичных погодных явлений в будущем. Ученые связывают рост частоты экстремальной жары и засухи с изменением климата.

Продолжительный дефицит осадков привел к резкому сокращению урожая. Из-за высоких температур сельское хозяйство стран ЕС понесло значительные потери: снизилась урожайность многих культур, ухудшились показатели животноводства и винодельческой отрасли.