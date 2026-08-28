Венесуэла может выйти из ОПЕК после десятилетий членства в организации. В Каракасе обсуждают такой вариант на фоне переговоров с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение может быть связано с договоренностями с Вашингтоном, который заинтересован в увеличении добычи венесуэльской нефти. Администрация Дональда Трампа обсуждает с временным правительством Венесуэлы возможность получения доли в нефтяных месторождениях страны, включая их долгосрочную аренду.

По данным Bloomberg, выход из ОПЕК позволил бы Каракасу наращивать добычу без риска будущих ограничений. В июле Венесуэла добывала около 1,16 млн баррелей нефти в сутки.