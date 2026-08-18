Международный уголовный суд (МУС) переживает непростой период. Этот судебный орган, созданный в 2002 году на основании Римского статута, стал первым постоянно действующим международным судом, уполномоченным преследовать лиц, обвиняемых в совершении наиболее тяжких международных преступлений.

С момента основания МУС оставался крайне противоречивой структурой. США, Китай, Россия, Индия, Израиль и Саудовская Аравия отказались признавать его юрисдикцию. Вашингтон был настолько обеспокоен возможными злоупотреблениями, что вскоре после создания суда Конгресс принял Закон о защите американских военнослужащих (ASPA), запрещающий арест американских военных и ряда должностных лиц по обвинениям МУС.

Недавние события вокруг бывшего прокурора МУС, обвиняемого в ненадлежащем вмешательстве в спор между Арменией и Азербайджаном, показывают, почему у Конгресса и Госдепартамента США были основания для подобных опасений.

В июле госсекретарь США Марко Рубио объявил о «масштабной кампании по устранению угрозы, которую Международный уголовный суд представляет для суверенитета США». В том же месяце британец Карим Хан, занимавший пост прокурора МУС, был отстранен на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Однако проблемы суда начались задолго до Хана.

Первым прокурором МУС в 2003–2012 годах был аргентинский юрист Луис Морено Окампо. Его деятельность сопровождалась громкими скандалами и спорными судебными процессами.

Одним из них стало дело так называемой «кенийской шестерки» о насилии после выборов. Расследование оказалось настолько неудачным, что дело фактически развалилось. Последующая внутренняя проверка МУС выявила ненадлежащие контакты Окампо с неправительственными организациями и авторитарный стиль руководства, подорвавший работу обвинения. Несколько свидетелей, находившихся под защитой МУС, исчезли и, возможно, были убиты.

Окампо едва не довел до провала и процесс против Томаса Лубанги Дьило из Демократической Республики Конго, обвинявшегося в массовом использовании детей-солдат и других преступлениях. В итоге Лубанга получил 14 лет заключения и находится на свободе с 2020 года.

Несмотря на противоречивую репутацию, после ухода из МУС Окампо продолжил использовать свой прежний статус для участия в международных спорах. Особое место занял армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха. Издание напоминает, что экс-главарь сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян поручил Окампо подготовить доклад о ситуации. Не дожидаясь завершения соответствующего расследования, всего за неделю Окампо самостоятельно опубликовал экспертное заключение под названием «Геноцид армян в 2023 году», после чего начал активно продвигать свои выводы на различных международных площадках.

Далее Forbes ссылается на расследование Minval Politika. В нем 30 апреля 2026 года сообщалось, что Луис Морено Окампо и его сын Томас были записаны во время разговора, в котором обсуждали возможные способы отстранения премьер-министра Армении Никола Пашиняна при содействии российских бизнесменов армянского происхождения.

Как отмечает издание, эта запись поставила вопрос о возможном неправомерном вмешательстве в избирательный процесс Армении и одновременно создала риски для усилий по примирению между Арменией и Азербайджаном.

Между тем Азербайджан является крупным производителем энергоресурсов. По данным Международного энергетического агентства, страна располагает примерно 7 млрд баррелей нефти и 2,5 трлн кубических футов доказанных запасов природного газа. Азербайджан экспортирует нефть по международным трубопроводам, в частности по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), протяженность которого превышает 1 тыс. миль и который проходит через Грузию в Турцию.

В политическом плане Азербайджан открыто заявлял о своей энергетической поддержке Украины, особенно в период войны с Россией. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR на совместной пресс-конференции с украинской стороной заявила, что «продолжает активную деятельность в Украине, и мы считаем, что у компании имеются значительные планы на будущее».

Таким образом, пишет Forbes, действия Окампо создают серьезный риск оказать влияние на ход российско-украинской войны в критически важный момент.

Азербайджан обладает одним из самых высоких в мире уровней энергетической самодостаточности. С учетом этого обстоятельства, географического положения и политической ориентации страна могла бы играть непропорционально большую роль в развитии региона, если бы не вмешательство нежелательных сторонних игроков, таких как Окампо, отмечает издание.

Мирный процесс — сложный и неоднозначный путь, требующий компромиссов. Если Окампо или кто-либо другой пытается вмешаться, чтобы помешать потенциальному урегулированию, сделать это опасно легко, апеллируя к расплывчатым представлениям об абстрактной справедливости от имени такого несовершенного международного института, как МУС, говорится в статье.

Как заключает Forbes, Окампо, равно как и Карим Хан, продемонстрировал, что бесконтрольная власть — будь то во имя правосудия или любого другого идеала — способна обернуться фарсом, если не откровенной трагедией.